مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يطالب بهدنة إنسانية عاجلة في طرابلس

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، بهدنة إنسانية عاجلة في طرابلس لمساعدة النازحين الفارين من الاشتباكات بين القوات الموالية لخليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج.

ودعا سلامة، حسبما جاء في بيانه، عقب تفقده لعمل وكالات الأمم المتحدة في طرابلس، إلى العمل على زيادة الدعم للنازحين الفارين من الاشتباكات.

وأثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على جهود بلدية طرابلس والهلال الأحمر في تقديم الدعم للنازحين، وحث جميع المعنيين على العمل على سرعة إعادة النازحين إلى بلادهم.

وبدأت في أبريل نيسان الماضي، اشتباكات بين القوات الموالية لخليفة حفتر والذي يسيطر على شرقي ليبيا، وبين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وذلك بعد بدء قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.