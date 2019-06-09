دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم الأخيرة، العديد من الردود على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهه نصائح لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حول إيران والتطرق لموضوع الأزمة الخليجية وموقف الدوحة من طهران، وأن أغلب مقاتلي داعش من السعودية.

جاء ذلك في مقابلة للشيخ حمد بن جاسم مع التلغراف، نشرتها الخميس، حيث قال: "إيران لم تقم بأي شيء يؤذي قطر، لا نتفق مع كل سياساتهم بالطبع، ولكن لا يمكننا قتالهم عندما نتشارك حقول النفط والغاز معهم.. إذا كنا نسعى للسلام مع إسرائيل لماذا لا نسعى أيضا للسلام مع إيران؟ لماذا لا نجلس مع الطرفين ونسوي مشاكلنا؟ نحن لا نتقاتل مع السعودية على القيادة، نريد السعودية أن تكون القائد في المنطقة، حسنا، ولكن عليهم أن يكونوا منصفين وعليهم احترام الآخرين".

وأثارت "النصيحة" التي وجهها الشيخ حمد للأمير محمد بن سلمان من بين ما قاله بالمقابلة بصورة خاصة بين النشطاء، إذا قال: "لديه فرصة كبيرة لتغيير المملكة العربية السعودية إلى الأفضل، ولكن هذا لن يحصل إن لم يكن هناك مصالحة في الجنوب السعودي، عليه أن يوقف الحرب غير الضرورية في اليمن وأن يحاول الحوار مباشرة مع الإيرانيين للمساعدة على حل المشاكل في سوريا".

وبرز وسم حمل اسم "حمد بن جاسم يسيء لشعب السعودي" على تويتر، تداول عليه نشطاء تعليقات وأعادوا نشر جوانب من تصريحات المسؤول القطري السابق، في حين رد الإعلامي القطري، عبدالله العذبة على الوسم بتغريدة قال فيها: "ما هي الإساءة بالضبط يا إخوان؟ حمد بن جاسم يسيء للشعب السعودي"، ناشرا صورا لتغريدات عدد من النشطاء.

ويذكر أن الأزمة الخليجية دخلت عامها الثالث في الخامس من يونيو/ حزيران الجاري، إذا أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر مقاطعة الدوحة، وهو ما تصفه الأخيرة بـ"الحصار".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي وردت على الوسم: