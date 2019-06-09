دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقل تجمع المهنيين السودانيين صورًا من مناطق متفرقة في ولايات عدة في السودان، تعبر عن استجابة واسعة لدعوة العصيان المدني الشامل الذي دعا له التجمع وقوى إعلان الحرية والتغيير، والذي بدأ صباح الأحد، فيما قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ناشطًا قتل صباح الأحد متأثرًا بإصابته بطلق نارية في منطقة الصدر، لترتفع حصيلة القتلى منذ أحداث فض الاعتصام الأسبوع الماضي إلى 115 قتيلًا، حسبما نقلت اللجنة في صفحتها على فيس بوك.

ونشر تجمع المهنيين السودانيين، في صفحته على فيس بوك، صورًا لشوارع خالية ومحال تجارية مغلقة في مدينتي بورتسودان وسنار، كما نقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى للتأكيد على الاستجابة الواسعة لدعوات العصيان المدني، ولم يتسن لـ CNN التأكد من دقة هذه الصور من مصدر مستقل.



وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، المحركة للاحتجاجات في السودان، قد دعت لبدء العصيان المدني الشامل، اعتبارًا من الأحد، للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وذلك على خلفية قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل العشرات.

