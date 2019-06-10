نتنياهو: ظريف "يكذب".. ولن نسمح لإيران بتطوير أسلحة تهدد وجودنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية، متهما وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف بـ"الكذب"، بعد تصريحه عن "التهديد الإسرائيلي" لإيران.

وكان ظريف صرح، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، بأن مشكلة الشرق الأوسط سببها "السياسات العدوانية من قبل الكيان الصهيوني والدعم الأمريكي اللا محدود له". وقال إن إسرائيل تملك السلاح النووي وإن نتنياهو يهدد بالقضاء على إيران، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وقال نتنياهو، ردا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، إن "ظريف يكذب مرة أخرى. إيران هي التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير دولة إسرائيل"، وفقا لما جاء عبر صفحته على فيسبوك.

وأشار نتنياهو إلى أن "إيران تستمر في التموضع عسكريا في سوريا واليوم أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي". وأضاف: "أكرر وأقول: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية التي تهدد وجودنا وتعرض العالم أجمع للخطر".