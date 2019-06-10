دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، الإثنين، التصريحات التي نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن السفير الأمريكي لإسرائيل ديفيد فريدمان، الذي اعتبر أن "من حق إسرائيل الاحتفاظ ببعض أراضي الضفة الغربية تحت ظروف معينة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية أنه يعتزم ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى الدولة الإسرائيلية.

وقالت حركة حماس، في بيان، إن "السفير الأمريكي منح الحق للاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والاستيلاء عليها، وشرعنة الاستيطان الذي نعتبره اعتداءً على الحق الفلسطيني، ومخالفة للقرارات الأممية وللقانون الدولي".

وأضافت حماس أن تصريحات فريدمان "تأتي في الذكرى الثانية والخمسين للنكبة الفلسطينية الثانية، التي احتل خلالها الجيش الإسرائيلي مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأرضًا عربية أخرى، لتستكمل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التصريحات الخطيرة العدوان على شعبنا وسلب ما تبقى من حقوقه".

وحملت حركة حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية "أي تداعيات لهذه التصريحات الخطيرة التي تشجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات بحق شعبنا وحقوقه وأراضيه"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ماضٍ في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه ومواجهة الاستيطان".

ودعت حركة حماس "أبناء الأمة العربية والإسلامية شعوبًا وحكومات وأحرار العالم إلى الوقوف بجانب شعبنا وتعزيز صموده، وحماية حقوقه والدفاع عن القيم الإنسانية، في ظل هذا الظلم والغطرسة التي تقودها الإدارة الأمريكية".