رئيس وزراء اليمن يزور الإمارات: نواجه معركة المصير المشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والتعاون المشترك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد على التزام الإمارات بدعم الشعب اليمني الشقيق وعودة الأمن والاستقرار إلى بلاده"، مشددا على نهج الإمارات في "مساندة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في الظروف كافة وسعيها المستمر إلى دعم مصالح الشعوب العربية ونصرة قضاياهم وصون الأمن القومي العربي".

من جانبه، أشاد عبدالملك بالجهود التي تبذلها الإمارات لمساندة اليمن وشعبه على مختلف الصعد التنموية والإنسانية والأمنية والاقتصادية، مشيدا بـ"الوقفة الأخوية التاريخية النبيلة لدولة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والوقوف إلى جانب شعبه".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نيو" عن عبدالملك قوله إن "اليمن والإمارات يخوضان معركة المصير المشترك ضد المشروع الطائفي الإيراني، من أجل استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، وصولا إلى تحقيق السلام وطي صفحة الحرب، وتخفيف معاناة اليمنيين نتيجة جرائم الحوثيين، والانطلاق صوب البناء والتنمية".