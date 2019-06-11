ظريف لـCNN: إيران لن تتفاوض مع أمريكا حتى تظهر "احترام" طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، إن المحكمة وافقت، الثلاثاء، وافقت على الإفراج المشروط عن اللبناني نزار زكا، والذي تتهمه إيران بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم تسليمه إلى ممثلي الحكومة اللبنانية.

وأضاف غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، الثلاثاء، أن قرار إطلاق سراح زكا جاء بعد طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون ووساطة حزب الله اللبناني.

وأوضح إسماعيلي، أن الإجراء تم إطار عملية قضائية كاملة، ولم يكن هناك أي تبادل أو قضايا سياسية في هذا الصدد.

وكانت إيران أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 اعتقال زكا، والذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، بتهمة "التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية".

