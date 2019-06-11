الخوذ البيضاء: مقتل 27 مدنيًا في غارات للنظام السوري على إدلب وحلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الدفاع المدني السوري، الخوذ البيضاء، إن 27 مدنيًا لقوا مصرعهم في قصف للجيش للسوري والقوات الروسية في ريف إدلب وحلب.

وأضافت الخوذ البيضاء، في حسابها على تويتر، إن من بين الضحايا 8 أطفال و6 نساء، مشيرة إلى أن معظم الضحايا قتلوا في قرية جبلة بريف إدلب الجنوبي، حيث قتل 12 شخصا جراء غارات جوية لطائرات النظام استهدفت القرية بعد ظهر الاثنين.

وأكد الدفاع المدني السوري، المكون من مجموعة من المتطوعين العاملين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، أن موجة القتل المستمرة منذ أكثر من شهر لا تتوقف، وأنها استنزفت متطوعي الخوذ البيضاء جسديا وعقليا، لكنها أكدت أيضا التزامها بدعم السوريين.

ونفذ النظام السوري مؤخراً، بحسب مصادر، أكثر من 1250 ضربة جوية وبرية استهدفت ريفي حماة وإدلب، وتشهد محاور في ريف حماة معارك مستعرة بين قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له وفصائل المعارضة المسلحة.