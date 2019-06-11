دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقدت وزارة الخارجية التركية، اعتماد مجلس النواب الأمريكي قرار يعبر عن مخاوف حيال التحالف الأمريكي التركي، واعتبرت الخارجية في بيان لها أن القرار الذي تم المصادقة عليه، الاثنين، "لا يتوافق مع علاقات التحالف والصداقة العميقة بين البلدين"، حسبما نشرت وكالة الأنباء التركية الأناضول.

وشدد البيان، حسما ذكرت الوكالة، أنه "من غير الممكن قبول" ما ورد في القرار الأمريكي من بنود تتعلق بالسياسة الخارجية لتركيا وبنظامها القضائي، معتبرًا أن ما جاء في القرار "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأشارت الخارجية التركية، في بيانها، إلى أن تركيا تعتمد دائما على الحوار البناء لتغييب الاختلافات في وجهات النظر مع حلفائها وأصدقائها، وتدعو لاحترام السيادة الوطنية للدول.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توترًا كبيرًا على خلفية المخاوف الأمريكية من صفقة الصواريخ الروسية إس 400 والتي تعتزم أنقرة شرائها، مما يتعارض، بحسب وجهة النظر الأمريكية مع التعاون العسكري بين البلدين والخاص بطائرات F-35.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قد أمهلت تركيا حتى 31 يوليو تموز المقبل، للتوصل لاتفاق فيما يخص صفقة الصواريخ الروسية، فيما ترددت أنباء عن إيقاف الولايات المتحدة لتدريب الطيارين الأتراك على طائرات F-35.