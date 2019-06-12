دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن احمد، إن استهداف جماعة الحوثي مطار أبها في عسير بالسعودية يعتبر "تصعيدا خطيرا تمك بسلاح إيراني".

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، حيث قال: "استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى الى وقوع إصابات بين الأبرياء. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الاٍرهاب الحوثي والدعم الايراني المتوفر له".

ويذكر أن المتحدث باسم قوات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن قال إن مقذوفا عسكريا يتم التدقيق بنوعه استهدف صالة القادمين في مطار أبها الأمر الذي أدى إلى إصابة 26 شخصا، في حين نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثي أن الهجوم تم بـ"صاروخ مجنح من نوع كروز" وأن الهدف كان برج المراقبة للمطار.

وبرز وسم حمل اسم "استهداف مطار أبها" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة عليه: