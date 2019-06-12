دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، سقوط مقذوف على صالة القادمين بمطار أبها الدولي الامر الذي أدى إلى إصابة 26 شخصا بينهم نساء وأطفال، وتبني جماعة الحوثي لهذا الهجوم عبر وسائل إعلام تابعة لها وأنه تم بـ"صاروخ كروز".

ونقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي على لسان من أسمته "الناطق باسم القوات المسلحة"، يحيى سريع، قوله: "صاروخ كروز الذي أطلق اليوم على مطار أبها استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية، ما أدى إلى توقف المطار عن العمل".

وأضاف سريع: "صاروخ كروز المجنح دك برج المراقبة بشكل مباشر ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار"، على حد تعبيره.

وقال المالكي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

ويذكر أن مطار أبها الدولي يقع في مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية، أسس العام 1977 بمساحة 3547 مترا مربع وفقا للموقع الرسمي للمطار، ووفقا للأرقام الرسمية وصل عدد المسافرين بالمطار إلى 4.5 مليون مسافر العام 2018.