روحاني: لن نبدأ حربًا في المنطقة لكننا سنرد بكل حزم على أي عدوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده لن تبدأ أي حرب في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن طهران "سترد بكل حزم على أي عدوان".

جاءت تلك التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية، في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، والذي بدأ، الأربعاء، زيارة رسمية إلى طهران لبدء جهود الوساطة بين طهران والولايات المتحدة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني في المؤتمر الصحفي، إن طوكيو تسعى للحيلولة دون وقوع حرب في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن تقديره لتصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين أعلنوا استعداد إيران للالتزام ببنود الاتفاق النووي.

وأعرب الرئيس الإيراني عن ترحيبه بموقف الحكومة اليابانية الرافض لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني، على الرغم من الموقف الأمريكي، معتبرًا أن ما سماه "الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران هي سبب التوتر في المنطقة.

وأوضح روحاني أن المباحثات مع رئيس الوزراء الياباني، تناولت القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وكذلك محادثات بشأن الامن في المنطقة وإزالة التوتر، وتابع "لقد قلت للسيد رئيس الوزراء إننا لن نبدأ أي حرب في المنطقة حتى ضد أمريكا، لكننا سنرد بكل حزم على العدوان".

كان رئيس الوزراء الياباني، أعرب عن استعداد بلاده لرعاية مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان قبل نحو أسبوع.