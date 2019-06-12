تداول فيديو "منع" سفر مقيم في الكويت دون الهوية.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما وصف بـ"منع" السطات الكويتية سفر المقيم في البلاد دون حمله لبطاقة الهوية، وهو الأمر الذي ردت عليه وزارة الداخلية الكويتية في بيان موضحة الموضوع.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن أنه لا يمكن سفر المقيمين إلا بوجود بطاقة مدنية. إذ توضح الإدارة أن أي مقيم لديه ملصق الإقامة سارية المفعول قبل صدور القرار الوزاري رقم 135/2019 بتاريخ 10/03/2019 بشأن الاستعاضة بملصق الإقامة بالبطاقة المدنية يستطيع السفر بدون البطاقة بل يعتمد على الملصق الموجود في الجواز".

وتابعت الداخلية الكويتية: "أما من قام بعمل إقامة من تاريخ 10/03/2019 فما بعد أو نقل معلومات من جواز سفره القديم إلى جواز سفره الجديد فهذا يحتاج عند السفر إلى البطاقة المدنية بحيث يكون الاسم الأول والأخير من البطاقة المدنية لاتينيا مطابقا للجواز وجنسية حامل الجواز مطابقة للبطاقة المدنية ورقم الجواز يكون صحيحا في البطاقة".

واردفت الوزارة: "الإدارة سبق أن قامت بحملة إعلامية بشأن صدور القرار الوزاري رقم 135/2019 بشأن الاستعاضة بملصق الإقامة بالبطاقة المدنية وبالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهات الأخرى".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذه القضية: