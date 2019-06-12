أردوغان: تركيا أخذت صواريخ "إس 400" الروسية وانتهى الأمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة وقعت بالفعل صفقة الصواريخ الروسية S-400، معلنًا أن بلاده ستتسلم الصفقة نهاية الشهر المقبل، يوليو تموز.

وأوضح أردوغان، خلال اجتماع في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية الأناضول، "لن أقول إن تركيا ستأخذ أنظمة الصواريخ الروسية إس 400، هي أخذتها، وأنهينا الأمر".

وأضاف الرئيس التركي، بحسب التصريحات، أن أنقرة أخذت تعهد بالإنتاج المشترك لتلك الصواريخ مع روسيا.

وفيما يتعلق بالأزمة حول طائرات F-35 الأمريكية، أوضح أردوغان أن تركيا "ليست زبون، وإنما شريك في إنتاجها بنفس الوقت".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت تدريب 26 طيارًا تركياً على طائرات F-35، وذلك على خلفية صفقة الصواريخ الروسية.

وأمهلت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، تركيا حتى نهاية الشهر المقبل للوصول إلى حل وسط فيما يخص صفقة الصواريخ الروسية، بسبب مخاوف حول ربط طائرات F-35 بمنظومة الصواريخ الدفاعية الروسية، الأمر الذي قد يساهم في نقل معلومات حول الطائرات الامريكية إلى روسيا.

وأضاف أردوغان أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيلتقيه نهاية الشهر الجاري، تفاصيل تلك الصفقة.