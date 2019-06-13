دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، إن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن المملكة العربية السعودية "تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، إحداهما محملة بميثانول من مدينة الجبيل".

وأوضح الفالح أن المملكة "تشجب هذه الأعمال الإرهابية، وخصوصاً على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل دولة الإمارات، كما ذكر أن وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية قد رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع "مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية".

وأعرب وزير الطاقة السعودي عن التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية، ودعا المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي".

وحمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط، صباح الخميس، في خليج عمان، معتبرًا أن تلك الهجمات تأتي في إطار التصعيد الإيراني، وتهديدها للأمن الإقليمي في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بتهديد حركة الملاحة العالمية.