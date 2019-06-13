دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن شكوكه بشأن الغرض من حادث الناقلتين في بحر خليج عمان، الخميس.

وأوضح ظريف في تغريدة له على تويتر، أنه "وبالوقت الذي التقى رئيس الوزراء الياباني مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، انتشرت التقارير الذي تفيد بتعرض ناقلتي نفط ترتبطان باليابان لهجوم"، مضيفا: "المبادرة الإيرانية لتشكيل منتدى للحوار الإقليمي، أمر ضروري".

في السياق نفسه، اعتبر عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تغريدة له على تويتر، أن الحادث يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التوترات في المنطقة، مشددًا على أن بلاده تدعم الحوار والتعاون بالمنطقة.

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يذكر أن ناقلتي نفط تعرضتا لحادث يشتبه في أن يكون هجومًا في منطقة خليج عمان، الخميس، وكانت الناقلتين تحملان شحنة ميثانول من السعودية إلى سنغافورة والإيثانول من الإمارات إلى تايوان، وقال وزير الصناعة الياباني إن إحدى السفينتين تابعة لبلاده.

وقالت البحرية الإيرانية، قالت إنها اجلت 44 بحارا كانوا على متن السفينتين.



ويتزامن الحادث مع لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في إطار زيارة رئيس حكومة اليابان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.