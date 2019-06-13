دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الخميس، مما سماه "استنتاجات متسرعة" بشأن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، كما حذر أيضا من إلقاء اللوم على إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين بعد اجتماع لجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس الدوما، "أود أن أغتنم هذه الفرصة للتحذير من الاستنتاجات المتسرعة، من أي محاولات لفرض المسؤولية على من يعتبرون غير مرغوب فيهم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية.

من جانبها، عبرت الحكومة الفرنسية عن إدانتها لـ"الحادث المزعج"، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لـCNN "ندعو جميع الجهات الفاعلة المعنية التي نحن على اتصال دائم بها، إلى ضبط النفس ووقف التصعيد"، مضيفا "نود أيضًا أن نؤكد تمسكنا بحرية التنقل التي يجب الحفاظ عليها تمامًا".

