دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، إن طهران "لا تثق بأمريكا وإن التجربة المريرة في المفاوضات السابقة مع أمريكا في إطار الاتفاق النووي لن تتكرر مطلقا، لأن أي شعب حر وأبي لا يقبل بالمفاوضات تحت الضغوط"، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وأضاف خامنئي، في تصريحاته لدى استقبال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، صباح الخميس، ردا على تصريحات آبي بأنه يعتزم نقل رسالة من الرئيس الأمريكي، "إننا لا نعتبر ترامب شخصا لائقا لتبادل الرسائل وليس لي أي رد ولن أرد عليه".

ووصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، تصريحات الرئيس الأمريكي حول أن الإدارة الأمريكية لا تسعى لتغيير النظام في إيران، بأنه "كذبة"، مضيفًا "إذا كان بإمكانه فعل ذلك، لفعل لكنه لا يستطيع".

واعتبر خامنئي أن الولايات المتحدة "نكثت" الاتفاق النووي الذي أبرم إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق، أوباما، وانسحبت منه، مستبعدا إمكانية التفاوض مرة أخرى حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح مرشد إيران، أنه يعارض امتلاك السلاح النووي وأنه أفتى بحرمة إنتاجه، لكنه أضاف "لو كانت لدينا نية لحيازة السلاح النووي، فإن أمريكا لا يمكنها أن تحول دون ذلك"، حسبما أوردت الوكالة الإيرانية.

ورأى خامنئي، وهو أعلى قيادة دينية في إيران، أن أمريكا "ليست مؤهلة بأي حال من الأحوال للحديث عن امتلاك أو عدم امتلاك السلاح النووي، لأنها تمتلك بضعة آلاف من الرؤوس النووية".

ويزور رئيس الوزراء الياباني، طهران للتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين حول الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد إلغاء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.