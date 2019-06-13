دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق الأمير خالد بن سلمان، فجر الخميس، على الهجوم الذي استهدف مطار أبها في عسير، بمقذوف عسكري قال الحوثيون إنه صاروخ مجنح من طراز "كروز"، مؤكدا على أن وسائل الردع الحازمة سيتم اتخاذها.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للأمير السعودي، على صفحته بتويتر، حيث قال: "تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل".

وتابع قائلا: "سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر.. استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها.. إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف: "منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".