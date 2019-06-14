نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن إيران تقف خلف الهجمات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لافتا إلى أن الجميع يحاول تفادي الحرب سوى إيران ربما.

جاء ذلك في مقابلة للجبير مع الزميل وولف بليتزر لـCNN، حيث رد على سؤال حول احتمال نشوب صراع عسكري بين أمريكا وإيران، قائلا: "اعتقد أن الجميع يحاول تفادي الحرب سوى إيران ربما، نحن نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات لدفع إيران إلى القيام بالأمر الصحيح والتوضيح لإيران أن سلوكها غير مقبول".

وحول تحميل وزير الخارجية الأمريكي لإيران مسؤولية الهجمات الأخيرة على سفينتين في خليج عمان، قال الجبير: "ليس لدينا أي سبب للاختلاف مع وزير الخارجية (مايك بومبيو) نحن نتفق معه، إيران لديها تاريخ في القيام بمثل هذا ورأيناهم هاجموا أربع ناقلات نفط مؤخرا ورأيناهم يطلقون صواريخ ضد المملكة العربية السعودية عبر الحوثيين ومهاجمة أنابيب نفط ومحطات ضخ في السعودية ورأينا تزويدهم للحوثي بصواريخ باليستية أطلقوا منها أكثر من 225 صاروخا على مدن سعودية".

وأردف الوزير السعودي قائلا: "أوضحنا بصورة جلية أن إيران نووية غير مقبولة وهي خطر على المنطقة وعلى العالم والمملكة العربية السعودية ستقوم بكل ما يمكنها لحماية مصالحها، وكما قلت سابقا، هناك أمران لا نساوم عليهما إيماننا وأمننا وسنقوم بكل ما يلزم لحماية دولتنا وشعبنا".

وحول نية السعودية امتلاك سلاح نووي، قال الجبير: "قلنا مرارا بأننا سنفعل كل ما يلزم لحماية دولتنا.. إذا حاز الإيرانيون على قدرات نووية فلا يجب عدم التفكير بأن دولا أخرى ستسعى للحصول على هذه القدرات بما فيها المملكة العربية السعودية".