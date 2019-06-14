قطر تطالب بتحقيق دولي بحادث خليج عُمان وتدعو الأطراف لضبط النفس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّرت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها لما وصفته بـ"العملية التخريبية" التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان، صباح الخميس، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية القطرية، وقالت فيه: "تدين دولة قطر العملية التخريبية التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان بغض النظر عن هوية الفاعل وتحذر من العبث بأمن منطقة الخليج والمنطقة ككلّ كما تطالب بتحقيق دولي عاجل يكشف الحقائق ويضع جميع الأطراف الضالعة أمام مسؤولياتها القانونية".

وتابعت الخارجية القطرية في بيانها: "إن دولة قطر تؤكد أن هذا الهجوم يعدّ تهديدا مباشرا على أمن المنطقة وتحذر من تداعياته الخطيرة على أمن وسلامة مسارات التجارة الدولية، لذا فإنها تطالب جميع الأطراف بضبط النفس ووقف التصعيد".

ويذكر أن وكالة الانباء الإيرانية الرسمية نقلت على لسان مصدر أن السفينتان كانتا في طريقهما من ميناءين أحدهما في المملكة العربية السعودية والثانية من ميناء في قطر قبل تعرضهما للحادث.