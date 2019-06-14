روحاني يلتقي بوتين.. وموسكو: نرصد تصعيدا مصطنعا في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في قرغيزيا، بينما حذرت وزارة الخارجية الروسية من تصاعد التوتر بالمنطقة بعد الهجوم على سفينتين تجاريتين في خليج عُمان.

واتهم روحاني، في كلمته أمام القمة، الولايات المتحدة الأمريكية بتهديد أمن المنطقة والعالم عبر سياساتها الأحادية. وقال إن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران "بشكل أحادي وهددت الآخرين لإخراجهم منه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف روحاني أن "الإدارة الأمريكية استغلت القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية وقامت بخلط الأوراق بما يشكل تهديدا للعالم". وتابع بالقول: "لقد تركنا أبواب الحوار والتعاون الإقليمي مفتوحة أمام جميع دول الجوار دائماً، ونحن لا نريد إلقاء أي شعب في البحر وإغراقه".

في غضون ذلك، وجهت وزارة الخارجية الروسية الشكر إلى إيران على جهودها في إنقاذ البحارة الروس الذين كانوا ضمن طاقمي تشغيل ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عٌمان، وذلك بعد اتهام الولايات المتحدة لإيران بالوقوف وراء الهجوم على الناقلتين.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنها تدين الهجمات أيا كان من يقف ورائها، لكنها أكدت على رفضها "الاستنتاجات المتسرعة" وتوجيه الاتهامات إلى أي أحد قبل إجراء تحقيق دولي حيادي في الأمر.

وأعربت الخارجية الروسية من تصاعد التوتر في خليج عُمان، قائلة إنها ترصد أدلة على "تصعيد مصطنع" بسبب النهج الأمريكي تجاه إيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.