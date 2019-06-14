5 طائرات حوثية موجهة تحاول استهداف مطار أبها وخميس مشيط في السعودية.. والتحالف يعلن اعتراضها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض 5 طائرات بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي صوب مطار أبها في عسير.
جاء ذلك على لسان تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة - ولله الحمد - من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار ’مسيّرة‘ أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".
وأضاف المالكي: "حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين".
وتابع: "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات - ولله الحمد -، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".