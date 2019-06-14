دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض 5 طائرات بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي صوب مطار أبها في عسير.

جاء ذلك على لسان تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة - ولله الحمد - من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار ’مسيّرة‘ أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".

وأضاف المالكي: "حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين".

وتابع: "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات - ولله الحمد -، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".