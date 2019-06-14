دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد مولود جاويش أوغلو، وير الخارجية التركي، على أن بلاده تفصل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف الوزير التركي وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية"، ملقيا الضوء على أن "مبادرة الرئيس أردوغان بمهاتفة الملك سلمان في عيد الفطر مؤشر على عدم وجود أي مشاكل (من جانبنا) في علاقاتنا الثنائية مع السعودية".

وتابع قائلا: " أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية.. نضع حادثة مقتل خاشقجي بمعزل عن علاقاتنا الثنائية مع السعودية إلا أنهم (السعوديون) لا يفعلون ذلك بالقدر ذاته.."

وتأتي تصريحات الوزير التركي بشكل متزامن تقريبا مع تصريحات أدلى بها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير مع CNN وتطرق فيها لقضية خاشقجي، قائلا: " لا لم يكتمل التحقيق، هناك عدد من الأدلة التي طلبناها من تركيا لتزويدنا بها ولا زلنا ننتظرها، وكما قلت، هذه عملية متواصلة، وسوف نصل إلى نهايتها ونحاسب المسؤولين عنها. وسنتأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها وضعت لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى".