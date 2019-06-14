دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت البحرية الأمريكية مقطع فيديو قالت إنه يظهر زورقا إيرانيا يزيل لغما بحريا لم ينفجر من على هيكل سفينة كوكوكا كوريجس، إحدى ناقلتي النفط التان تعرضتا لحادث في بحر الخليج، صباح الخميس.

وقالت البحرية الأمريكية في تعليق على الفيديو الذي نشرته على صفحتها بتويتر: "فيديو سجلته طائرة أمريكية لدورية بقارب من فتئة غاشتي تابع للحرس الثوري الإيراني ينزع لغما لاصقا غير منفجر من على السفينة كوكوكا كوريجس.."

وأضافت البحرية الأمريكية في تغريدتها: "تعرضت كوريجس لانفجار في خليج عمان، طاقمها البالغ عدده 21 شخصا تم انقاذهم من قبل المدمرة الأمريكية باينبريدج".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حمّل إيران، مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها ناقلتي النفط في خليج عُمان، صباح الخميس، قائلا إن "المعلومات الاستخبارية ترجح ضلوع إيران في الهجمات، بناء على الأسلوب والأسلحة المتطورة المستخدمة في الهجمات".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أن الهجمات تأتي في إطار التصعيد غير المبرر من جانب إيران، مشيرًا إلى استهداف مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية، الأربعاء، فضلا عن الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط أمام الفجيرة في مايو أيار الماضي.