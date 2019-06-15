أمير قطر يغرد عن "سيكا".. وفيديو "نظرته إلى أردوغان" يبرز بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن مشاركته بالقمة الـ5 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا أو ما يُعرف بـ"سيكا" في طاجكستان، كانت فرصة هامة لتعزيز الأمن والاستقرار بين دول آسيا.

جاء ذلك في تغريدة لأمير قطر على صفحته بتويتر، حيث قال: "مشاركتي في قمة سيكا بدوشنبه كانت فرصة هامة لتبادل الأفكار حول تعميق التعاون بين دول آسيا لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فيها، كما كانت فرصة سانحة للقاء عدد من القادة للتباحث في قضايا ثنائية وإقليمية ودولية".

ونشر أحمد الرميحي مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية القطرية، عددا من الصور من القمة، معلقا في تغريدة على صفحته بتويتر: "حضور مميز لسمو الأمير ’حفظه الله‘ في قمة سيكا بدوشنبه تخللها لقاءات عالية المستوى مع الرئيس الروسي ،ورئيس جمهورية الصين الشعبية ،ورؤساء دول صديقة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمع بين أمير قطر والرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، المشارك أيضا في القمة، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة: