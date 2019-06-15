دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، مضيفًا أنه "يتوجب على سائر الدول أيضا أن تؤدي دورها للحفاظ على الاتفاق المهم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

واعتبر روحاني في كلمته في المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقد في عاصمة طاجكستان، السبت، أن "التدخلات الخارجية من قبل بعض القوى الكبرى في الشؤون الداخلية لدول منطقة الشرق الاوسط، والسياسات العنجهية أحادية الجانب، والإرهاب والتطرف، وانتهاك العهود وتهربهم السافر فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأمن والسلام الدولي ومن ضمنها خطة العمل المشترك الشامل المسمى بالاتفاق النووي، قد حولت منطقتنا إلى واحدة من اكثر مناطق العالم من حيث إثارة الأزمات وعدم الاستقرار"، حسبما أوردت الوكالة.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت التزام طهران بالاتفاق النووي رغم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق وفرضها عقوبات اقتصادية عليها، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن "تنفيذ التعهدات المقبولة من قبل جميع الأطراف المعنية يؤدي دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي".

وتابع حسن روحاني، بأن إيران "تعلن استعدادها لأي نوع من التعاون وفقا للمادتين 26 و 36 في الاتفاق النووي وأن تخفض تنفيذ تعهداتها لعودة التوازن في الاتفاق المذكور، وفي حال عدم تلقينا الرد المناسب سنضطر لاتخاذ إجراءات أكثر في هذا الصدد".