علياء الهذلول: بلدية باريس منحت شقيقتي لجين المواطنة الفخرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت علياء الهذلول، شقيقة الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول، والتي تحتجزها السلطات السعودية، إن بلدية العاصمة الفرنسية باريس منحت شقيقتها "المواطنة الفخرية"، وذلك " تقديرا لشجاعتها وجهودها في رفع الوعي لدى المواطن السعودي"، على حد وصفها.

وأضافت علياء الهذلول في حسابها على تويتر، مساء الجمعة، مرفقة رابط لموقع بلدية باريس، " لكل شخص مشتاق للجين، ما عليه سوى زيارة باريس لمشاهدة صور لجين في أرجاء المدينة".

وذكر موقع بلدية باريس الرسمي، أن "لُجين الهذلول، المعتقلة حالياً في سجون السعودية بسبب النضال من أجل حقوق الإنسان، شاركت بشجاعة ضد الحظر المفروض (سابقاً) على قيادة المرأة للسيارة، والوصاية الذكورية المفروضة على النساء، وحمايتهن، بالإضافة إلى ضحايا العنف الأسري".

وتابع الموقع أن الهذلول البالغة من العمر 29 عاماً، "حصلت على المواطَنة الفخرية لمدينة باريس في 14 يونيو 2019".

وتواجه الهذلول عقوبة بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال سعودي، ما يعادل 800 ألف دولار، في اتهامات بالإضرار بأمن المملكة العربية السعودية من خلال إبلاغ منظمات حقوقية دولية بمعلومات عن المملكة العربية السعودية.

وكانت المنظمة العالمية للدفاع عن حرية التعبير، قد رشحت الهذلول لنيل جائزة نوبل للسلام في دورتها 2019، كما أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو فيه السلطات السعودية إلى إطلاق سراحها.