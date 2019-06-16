لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، الأحد، إن التوترات السياسية في منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدر قلق لبلاده، مشيرًا في مقابلته في برنامج صوفي ريدج على قناة سكاي نيوز، إلى أن المملكة المتحدة "مصممة على حماية أصولنا في المنطقة".

وأوضح وزير الدفاع البريطاني أنه يتفهم إحباطات إيران الناتجة عن إلغاء الاتفاق النووي، مؤكدا أن ذلك لا يمنح لإيران الحق في مهاجمة السفن في منطقة الخليج.

كانت الخارجية البريطانية، استدعت السفير البريطاني لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت والتي اتهم فيها إيران بتدبير الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، الخميس الماضي.