إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامها في هجمات خليج عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، لإبلاغه احتجاج إيران على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت والتي اتهم فيها الحرس الثوري الإيراني بالضلوع في العجمات على ناقلتي النفط في خليج عُمان، الخميس الماضي.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، خلال لقائه السفير البريطاني، إنه عبر عن رفض بلاده لموقف الخارجية البريطانية، مشيرًا إلى أن الاتهامات البريطانية "دون دليل" وتندرج في إطار "تبعية لندن العمياء لواشنطن"، على حد وصف الوكالة.

ونقلت الوكالة أن مساعد وزير الخارجية الإيراني، أضاف "أثناء الاجتماع المقلق لمجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، فإنه لم تكن أي دولة سوى بريطانيا تؤيد اتهامات أمريكا الواهية، حتى أن العديد من وسائل الإعلام الدولية المعروفة رفضت أيضا ادعاءات أمريكا وبريطانيا استنادا إلى تصريحات مالك السفينة وطاقمها".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال، الجمعة، إن إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط الخميس في بحر عمان، رغم نفي طهران، وأضاف هانت في بيان "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة"، واتهم بيان الخارجية البريطانية الحرس الثوري الإيراني، بالوقوف خلف الهجوم.