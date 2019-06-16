شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز الحوار الذي أجراه ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تطرقه لعدد من الملفات الحساسة في المنطقة يتقدمها الملف الإيراني.

سلمان الأنصار، في مقال لموقع CNN بالعربية قال إن الحوار الذي أجراه ولي العهد السعودي مع صحيفة الشرق الأوسط "يمثل صفعة قوية للنظام الإيراني، وإبراز لمدى حزم القيادة السعودية في مواجهة محاولات هذا النظام المستمرة في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم.. كما، يبرز اللقاء رؤية المملكة العربية السعودية تجاه العديد من الملفات والقضايا الاقليمية والدولية، خاصة تلك المرتبطة بالتشابكات الدبلوماسية الدولية مثل العلاقة مع الولايات المتحدة، والرسائل التي ترغب السعودية في توجيهها إلى المجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومجابهة محاولات تحزيب المجتمعات ونشر الطائفية بين مكونات الشعوب بهدف هدمها وتقويض أمنها واستقرارها".

وعلق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بتغريدة قال فيها: "اطلعت على مقابلة الأمير محمد بن سلمان المهمة في ’الشرق الأوسط‘ اليوم، وشدني رده التالي: ’يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا.. وهو النهوض بدولنا‘" بورك هذا التوجه والدعوة المخلصة للعمل والإنجاز في منطقة صعبة وظروف حساسة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: