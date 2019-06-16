دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المفكر الإسلامي المصري، أحمد صبحي منصور، وتصريحاته التي أدلى بها بموضوع الخلفاء الراشدين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع بالقناة للاعتذار وإعلانها سحب الحلقة.

منصور قال في مقابلته التي بثها التلفزيون العربي: "السياسة ما دخلت في شيء إلا افسدته، يعني شوف خلي بالك، الجماعة الي هم مردوا على النفاق، ربنا قال ’وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ‘ دول الي هم تولوا الخلافة.."

ونشر التلفزيون العربي بيانا في أعقاب الحلقة قال فيه: "نبهنا بعض المشاهدين مشكورا إلى جملة وردت في كلام أحد ضيوف برنامج عصير الكتب يسيء فيها إلى الخلفاء الراشدين.. ومن نافل القول أن هذا الكلام لا يمثل خط العربي، بل نرفضه فالتلفزيون يعتز بحضارته وهويته، وقد حذفت الحلقة مع اعتذار إدارة القناة عن عدم تنبيه المحرر إلى هذه الجملة قبل بثها.."

وأضافت في بيانها: "إن القناة ترفض التطرف عموما من أي جهة كانت ويتيح نهجها الديمقراطي المهني المشهود له التعبير عن جميع المواقف ولكنها لا تقبل بالإساءات كما ترفض تصيد الأخطاء والمحاولات المغرضة التي تحركها أهداف لا نعرفها لتصوير زلة، على أنها نهج".

وتطرق، عبدالرحمن نجل يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، للموضوع بنشر عددا من التغريدات والردود إذا قال: " بعد إقصاء مؤسسي التلفزيون العربي.. وبعد تفرد الدكتور عزمي بشارة بإدارة التلفزيون عن طريق شحص توجهاته معروفة (خصوصا في موضوع الإسلام السني).. من الطبيعي أن تظهر حقيقة النوايا رويدا رويدا..."

وفي تغريدة منفصلة قال عبدالرحمن: "هل يستطيع عزمي بشارة وملحقاته الإجابة عن سؤال كهذا السؤال؟؟"

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة على وسم حمل اسم "اعلام قطر يتطاول على الصحابه"