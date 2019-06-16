أول تغريدة لصلاح ابن جمال خاشقجي منذ ابريل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر صلاح ابن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، تغريدة له هي الأولى منذ الـ10 من أبريل/ نيسان الماضي، بمناسبة يوم الآباء.

واكتفى صلاح بكتابة "جمال خاشقجي عيد آباء سعيد".

وتاتي تصريحات صلاح في اليوم ذاته الذي نشرت فيه صحيفة الشرق الأوسط ما قاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن قضية مقتل الإعلامي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقال فيها: "جمال خاشقجي هو مواطن سعودي، ولا شك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، ولقد اتخذنا في المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء. والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك".

وأضاف: "فيما يتعلق بتصريحات بعض المسؤولين الأتراك تجاه المملكة، فالمملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص. ونحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي. ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد".

ويذكر أن أبناء وبنات الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أكدوا في بيان سابق أنهم لم يناقشوا مطلقا "التسوية المزعومة"، مؤكدين أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رعاة لكافة الشعب السعودي، بما فيه عائلة خاشقجي، وذلك في بيان أصدرته العائلة، الأربعاء.

وجاء في البيان الذي نشره صلاح خاشقجي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نود أن نصرح نحن أبناء وبنات جمال خاشقجي- رحمه الله- أنه كان صحفيا محترما ومواطنا غيورا، والمحاولات لتشويه سمعته والتعدي على موروثه وإرثه مؤخرا لا أخلاقية وكيدية ومثيرة للفرقة والنزاع".

وأضافت العائلة في بيانها قائلة إن الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان "رعاة لكافة الشعب السعودي"، بمن فيه عائلة خاشقجي، وتابع أبناء وبنات الصحفي السعودي في البيان: "أفعال الحكمة والكرم نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية، وليست جبرا لخطأ أو ذنب، وبالمقابل تربينا على شكر الجميل وعدم نكرانه"، وفقا للبيان.