"تحالف الشرعية" يعلن إسقاط هجوم بطائرات مسيرة على أبها جنوب السعودية

دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إسقاط طائرة مسيرة استهدفت مدينة أبها جنوبي المملكة العربية السعودية، مساء السبت، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن ”قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها“، على حد وصفه.

00:47 لحظة وقوع الهجوم على مطار أبها الدولي في السعودية

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، في تغريدة على تويتر، ”عمليات سلاح الجو المسير أصابت أهدافها بدقة عالية، ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة".

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت مبكر من صباح السبت، استهداف منظومة الدفاع الجوي لقوات الحوثيين في صنعاء، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي قبل أيام والذي أسفر عن إصابة نحو 26 شخصًا.