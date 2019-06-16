دبي، الأمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه إيران، متهما طهران بالوقوف وراء الهجمات التي طالت ناقلتي النفط في خليج عُمان قبل أيام، وأوضح ولي العهد السعودي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، الأحد، أن المملكة العربية السعودية " لا تريد حربًا في المنطقة"، لكنه شدد على أن المملكة "لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية"، على حد وصفه.

وقال ولي العهد السعودي إن "المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر"، معتبرًا أن "إيران هي الطرف الذي يصعّد دائماً في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة".

ورأى الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما جاء في الصحيفة، إلى أن "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قام عبر ميليشياته بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونواياه التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها".

وأوضح أن السعودية دعمت "الجهود كافة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه"، مشدداً على أن بلاده "لا يمكن أن تقبل بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودها"، مشيرًا إلى أن هدف التحالف في اليمن "ليس فقط تحريره من وجود الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن".

ووصف محمد بن سلمان العلاقات السعودية - الأميركية بأنها "عامل أساسي في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها"، مشدداً على أنها "لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك"، مؤكدًا أن الرياض تمكنت من التعايش مع حلفائها الرئيسيين على مر تاريخها، "رغم وجود اختلافات طبيعية بين الدول".

وحول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا قبل أشهر، أكد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة "تسعى لتحقيق العدالة الكاملة".