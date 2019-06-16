لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الدفاع البريطانية في تصريحات خاصة لـCNN، صحة التقارير الواردة في وسائل الإعلام البريطانية، والتي ادعت أن قوات مشاة البحرية الملكية أُرسلت إلى الخليج لحماية السفن الحربية البريطانية، في أعقاب الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لـCNN: "هذا نشر تدريبي مخطط له مسبقًا ولا يرتبط بأي حال بالوضع المستمر في خليج عمان".

وكانت تقارير صحفية في المملكة المتحدة، قالت، صباح الأحد، أن بريطانيا قررت إرسال قوات خاصة من مشاة البحرية الملكية للقيام بدوريات في مياه الخليج بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في المنطقة، لتأمين السفن البريطانية التي تمر في الخليج.

في سياق متصل قال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، الأحد، إن التوترات السياسية في منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدر قلق لبلاده، مشيرًا في مقابلته في برنامج صوفي ريدج على قناة سكاي نيوز، إلى أن المملكة المتحدة "مصممة على حماية أصولنا في المنطقة".

وأوضح وزير الدفاع البريطاني أنه يتفهم إحباطات إيران الناتجة عن إلغاء الاتفاق النووي، مؤكدا أن ذلك لا يمنح لإيران الحق في مهاجمة السفن في منطقة الخليج.

وكانت الخارجية البريطانية، استدعت السفير البريطاني لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت والتي اتهم فيها إيران بتدبير الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، الخميس الماضي.