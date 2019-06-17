مرسي.. كل ما تريد معرفته من وصوله للرئاسة حتى موته بالقفص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وسم حمل اسم الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان السلطات المصرية، الاثنين، وفاته خلال جلسة محاكمة.

وانقسم المغردون إلى مترحم ومرحب بإعلان وفاة مرسي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من هذه التلعيقات:

ونشر الإعلامي القطري، جابر الحرمي مقطع فيديو لمرسي قال فيه: "لا تقتلوا أسود بلادكم فتأكلكم كلاب أعدائكم، كنت بقول كدة للمجرمين المسؤولين ساعتها يا ترى حنفضل نقول كدة؟ تفضل دائما الأسود محبوسة؟ والضباع مستأسدة؟ فستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله.."

أما خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقالت في تغريدة: "وفاة الرئيس مرسي رحم ﷲ البطل والرئيس الشرعي محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب طلية 7 آلاف سنة في تاريخ مصر ابلغ سلامي إلى حبيبي جمال فأنتم جميعا شهداء غدر بكم اهل جلدتكم عزائي لأسرة الشهيد وانا لله وانا اليه راجعون".

الإعلامي المصري، عمرو أديب قال من جهته في تغريدة: "لن نشمت في وفاه محمد مرسي فنحن لا نفعل كما يفعل الاخوان المسلمين".

أما أمجد طه، رئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، فقال في تغريدة: "المخلوع محمد مرسي تعرض للإغماء في المحكمة بعد السكتة القلبية وتوفي خلال نقله للمستشفى.. نهاية ورقة انظمة قطر وتركيا وإيران في مصر.. وقد استغل المتطرف مرسي كرسي الرئاسة للتخابر مع مليشيات حماس الإرهابية وحزب الله ونظام قطر وتهريب السجناء وتدريب ارهابيين وتسليحهم".