النيابة المصري توضح ماذا حصل قبل وفاة محمد مرسي خلال محاكمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت النيابة الامة المصري، الاثنين، إنها تلقت إخطارا بوفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمة عقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة.

وأوضحت النيابة في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "طلب المتوفي الحديث بعد انتهاء مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".

وتابع البيان: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل اقفص سقط أرضا مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمة الله تعالى، وقد اوري التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسى العياط وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرين حديثة لجثمان المتوفى".

واردف البيان: "أمر النائب العام المستشار أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أم الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة.."