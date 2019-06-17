دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الإثنين، أنه تلقى نبأ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ببالغ الأسى، معربا عن "خالص تعازيه" لعائلة مرسي والشعب المصري.

وقال الشيخ تميم بن حمد، في تغريد عبر حسابه على تويتر: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء".

وكان التلفزيون المصري الرسمي أفاد في نبأ عاجل بأن مرسي توفي خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر". وقال التلفزيون إن مرسي أصيب بنوبة إغماء عقب رفع الجلسة وتوفي على إثرها. وكان مرسي يحاكم في عدة قضايا من بينها قضية "التخابر" مع قطر وحركة حماس.

وتوترت العلاقات بين مصر وقطر، التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين، بعدما أعلن الجيش المصري الإطاحة بحكم مرسي في 3 يوليو/ تموز عام 2013، بعد احتجاجات شعبية وصلت ذروتها في 30 يونيو/ حزيران.