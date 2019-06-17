أردوغان يصف محمد مرسي بعد وفاته بـ"الشهيد" والسيسي بـ"الظالم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي توفي الإثنين، خلال جلسة محاكته بأنه "شهيد".

وقال أردوغان، في أول تعليق عن وفاة مرسي: "أدعو الله أن يرحم شهيدنا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وهاجم أردوغان نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، قائلا إن "الظالم السيسي الذي وصل إلى السلطة في مصر عبر اغتصاب السلطة والانقلاب، من خلال تجاهل الديمقراطية، وتحييد المرحوم مرسي الذي كان رئيسا لمصر بطريقة ديمقراطية بعد حصوله على 52% من الأصوات، قام بإعدام قرابة 50 مصريًا".

وأضاف أن "الغرب بقي صامتا حيال تلك الإعدامات، وأن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شاركوا في الاجتماع الذي دعا إليه المجرم السيسي في مصر، في وقت يحظرون عقوبة الإعدام"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن "الانقلاب العسكري أبعده عن الحكم، غير أن ذكراه لن تمحى من قلوبنا". وأضاف: "الأمة لن تنسى مواقف محمد مرسي المشرفة".

وكان التلفزيون المصري الرسمي أفاد في نبأ عاجل بأن مرسي توفي خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر". وقال التلفزيون إن مرسي أصيب بنوبة إغماء عقب رفع الجلسة وتوفي على إثرها.

وكان مرسي يحاكم في عدة قضايا من بينها قضية "التخابر"، وذلك منذ الإطاحة بحكمه في 3 يوليو/ تموز عام 2013. ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقات بين مصر وتركيا التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين.