من مؤيديه إلى معارضيه.. إليكم أول وأبرز من نعى محمد مرسي

مرسي.. كل ما تريد معرفته من وصوله للرئاسة حتى موته بالقفص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سارعت العديد من الشخصيات السياسية والدينية المؤيدة أو المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، بنعي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، عقب إعلان وفاته، الإثنين، خلال جلسة محاكمة في قضية اتهامه بـ"التخابر".

ونعرض فيما يلي مجموعة من أول وأبرز التعليقات التي صدرت من مؤيدي مرسي وأيضا من بعض معارضيه:

أردوغان: أدعو بالرحمة لشهيدنا

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول الزعماء الذين تحدثوا عن وفاة محمد مرسي، وقال في أول تعليق له: "أدعوا الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا محمد مرسي".

ووصف أردوغان نظيره المصري عبدالفتاح السيسي بـ"الظالم"، قائلا إنه "وصل إلى السلطة في اغتصاب السلطة والانقلاب، من خلال تجاهل الديمقراطية، وتحييد المرحوم مرسي الذي كان رئيسا لمصر بطريقة ديمقراطية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

أمير قطر: خالص التعازي للشعب المصري

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء".

البرادعي: رحم الله الدكتور محمد مرسي

قال نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، أحد أبرز معارضي فترة حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "رحم الله الدكتور محمد مرسى وألهم آله وذويه الصبر والسلوان".

القرضاوي: مرسي مات صابرا محتسبا

قال الداعية المصري القطري يوسف القرضاوي إن مرسي "مات صابرا محتسبا، وقد عانى في محبسه ما عانى"، مضيفا: "اللهم عجل بكشف الغمة عن الأمة".

أبوتريكة: رحم الله الدكتور محمد مرسي

قال لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق، وأسكنه فسيح جناته وغفر الله له وثبته عند السؤال، وجعل قبره روضه من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته".

صباحي: تلقيت خبر وفاة مرسي ببالغ الخزن وعميق الأسى

قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أحد معارضي حكم محمد مرسي والإخوان، عبر حسابه على فيسبوك: " ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقيت خبر وفاة الدكتور محمد مرسي، اسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته في واسع جنته وأن يبارك في حسناته ويتجاوز عن سيئاته، وأن يلهم أسرته وأحباءه جميل الصبر".

انا لله وانا اليه راجعون ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقيت خبر وفاة الدكتور محمد مرسي اسأل الله ان يتقبله بواسع رحمته في... Posted by ‎حمدين صباحي - Hamdeen Sabahy‎ on Monday, June 17, 2019

6 أبريل: وفاته جاءت بعد سنوات من ظروف اعتقال غير إنسانية

قالت حركة "شباب 6 أبريل"، إحدى أبرز حركات المعارضة المصرية، إن وفاة مرسي جاءت "بعد سنوات طويلة من ظروف اعتقال غير إنسانية وإهمال طبي متعمد وتنكيل به وبأسرته ومؤيديه".

حماس: قدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى وغزة

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان، إن مرسي قضى "مسيرة نضالية طويلة في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الصهيوني، وقدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري".

وأضافت حماس أن "غزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة".

إخوان الأردن: نحمل سلطات "الانقلاب" مسؤولية "استشهاده"

قالت جماعة "الإخوان المسلمين" بالأردن، في بيان، إن مرسي "استشهد وهو ثابت على مبادئه، متمسكا بالحق غير مبدل ولا متراجع، عاش عزيزا وقضى شهيدا مدافعاً عن وطنه وعن حرية شعبه وكرامته وحقه بحياة مدنية ديمقراطية ومنتصرا لقضايا أمته".

وأضافت الجماعة أنها تحمل سلطات الانقلاب في مصر مسؤولية استشهاده بعد اعتقاله لمدة 7 أعوام من السجن الانفرادي خلف قضبان الظلم والطغيان منع فيها من أبسط حقوق الإنسان واحتياجاته، وعرض لمسرحية هزلية سميت بالمحاكمة القضائية".

المرزوقي: وفاة مرسي شهادة على انعدام إنسانية خصومه

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، عبر حسابه على فيسبوك، إن "وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها هي شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل، على شجاعته، على إنسانيته، على تمسكه لآخر نفس بقيمه وبمواقفه".

وأضاف أن وفاة مرسي "شهادة إلى الأبد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة، من النبل، من الفروسية، من قيم العروبة والإسلام، من الإنسانية من قبل خصومه". وتابع بالقول: "إن كان هناك شكّ في وقوف قتلة الرئيس الشهيد أمام عدالة الأرض فموعدهم قد ضرب منذ رابعة وقبلها وبعدها أمام عدالة السماء".

وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها : شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل ....على شجاعته... Posted by ‎منصف المرزوقي - Moncef Marzouki‎ on Monday, June 17, 2019

الغنوشي: نأمل في وضع حد لمعاناة آلاف المساجين السياسيين

قال رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، في بيان، إن الحركة تنعي مرسي "باعتباره أحد الشخصيات المصرية البارزة". وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الحادثة الأليمة مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف المساجين السياسيين وإطلاق سراحهم، وفتح حوارات بين مختلف الفرقاء السياسيين من أجل حياة سياسية ديمقراطية".

توكل كرمان: "قتلناك يا آخر الأنبياء"

نشرت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، صورة لمرسي عبر حسابها على تويتر، مقتبسة بيت من شعر نزار قباني جاء فيه: "قتلناك يا آخر الأنبياء.. قتلناك ليس جديدا علينا اغتيال الصحابة والأولياء".

وقالت في تغريدة أخرى: "أعزي نفسي وكافة أحرار العالم برحيل المناضل الكبير في سبيل الحرية الرئيس محمد مرسي عظيم التعازي والمواساة لعائلته ومحبيه وكل الشرفاء في هذا العالم".

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