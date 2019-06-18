النيابة تصرح بدفن محمد مرسي.. إليكم ما نعرفه من تفاصيل عن الإجراءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة المصرية بالتصريح بدفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي توفي الإثنين، خلال جلسة محاكمته، وذلك بعدما تضاربت الأنباء وسط حالة من الغموض حول إجراءات الدفن ومكانه.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري بأن "النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي محمد مرسي عيسى العياط عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها".

وكان نجلا محمد مرسي، أحمد وعبدالله، عبر صفحتيهما على "فيسوك"، أن يكون لديهما أي معلومات عن إجراءات الدفن.

ونشر نجلا مرسي، عبر حسابيهما، جملة واحدة متطابقة جاء فيها أن "الأسرة لم تصرح لأي جهة بشيء وليس لديها معلومات بعد عن الإجراءات، وأي تواصل يتم عن طريق محامي الأسرة".

جاء ذلك بعد نشر تقارير إخبارية نسبت إلى عبدالله مرسي قوله إن السلطات المصرية رفضت السماح بدفن والده في مقابر العائلة. فيما نسبت تقارير أخرى إلى مصادر بالأسرى قولها إن هناك مفاوضات حول مكان دفنه.

من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي محمد مرسي، في تصريح لـCNN، إن السلطات المصرية لم تسمح بإقامة جنازة شعبية لمرسي وستقتصر فقط على أسرته ومحاميه، وهو ما أكده أيضا مصدر بوزارة الداخلية المصرية.