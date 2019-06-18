لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها تتعامل مع ما يعلنه الأمريكيون حول تورط إيران في هجمات خليج عُمان بجدية، مشيرة إلى أن ألمانيا ترى أن "الأدلة قوية".

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني في برلين، الثلاثاء، أضافت ميركل "هذا لا يمنعني من القول إننا نبذل قصارى جهدنا لحل حالة الصراع مع إيران بطرق سلمية. ألمانيا ملتزمة بذلك ".

وجددت ميركل تأكيد بلادها بضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي، مشيرة إلى أن عدم التزام إيران "سيكون له عواقبه".

وكانت طهران أعلنت، الاثنين، أنها تمضي بخطوات متسارعة في تخصيب اليورانيوم، وأن إنتاجها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز الحدود المسموح بها في الاتفاق النووي قبل نهاية الشهر الجاري.

