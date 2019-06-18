دفن جثمان محمد مرسي في القاهرة بحضور أسرته ومحاميه

مرسي.. كل ما تريد معرفته من وصوله للرئاسة حتى موته بالقفص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لـCNN، إن جثمان محمد مرسي، دُفن، الثلاثاء، في مقابر الوفاء والأمل شرقي العاصمة المصرية القاهرة، بعد ساعات من إعلان وفاته أثناء إحدى جلسات محاكمته، في حضور جميع أفراد عائلته.

وأضاف عبد المقصود، أن مراسم الدفن، تمت في حوالي الخامسة والنصف فجر الثلاثاء، وسط تواجد أمني مكثف في محيط منطقة مقابر الوفاء والأمل شرقي القاهرة، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية سمحت لنجل محمد مرسي "أسامة"، والذي يقضي عقوبة الحبس بحضور الجنازة، لافتا إلى أنه حضر مراسم تجهيز الجثمان للدفن.

وشهدت مراسم دفن مرسي، بحسب مصادر لـCNN، تواجدًا أمنيا مكثفًا في محيط مقابر الوفاء والأمل شرقي القاهرة.

وكانت النيابة العامة المصرية، أمرت بالتصريح بدفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي توفي الإثنين، خلال جلسة محاكمته.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري نبيل صادق، بأن "النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي محمد مرسي عيسى العياط عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها".

وقالت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إنها تلقت إخطارا بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمة عقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، وأوضحت في بيان لها أن مرسي "طلب الحديث بعد انتهاء مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".

وأضاف البيان أن محمد مرسي "سقط أرضا مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمة الله تعالى"، مشيرًا إلى أنه "بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسى العياط وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرين حديثة لجثمان المتوفى"، حسبما ورد في البيان.