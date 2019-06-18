دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الخارجية السعودية في حسابها على تويتر، بعد ساعات من إعلان التليفزيون المصري، الاثنين، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، صورة توضيحية، إنفوجراف، تنتقد فيها جماعة الإخوان المسلمين والتي ينتمي لها محمد مرسي.

وقالت الخارجية السعودية في التغريدة، إن جماعة الإخوان المسلمين " تنظيم إرهابي يعمل للإضرار بالإسلام وتقويض الاستقرار".

واعتبرت التغريدة أن جماعة الإخوان المسلمين، ساعدت في نشأة تنظيم داعش الإرهابي، وتنظيم القاعدة، وأنها "تبيح العمليات الانتحارية وتنفذ الاغتيالات".

جاءت تلك التغريدة في الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على تويتر، بعد ساعات من وفاة محمد مرسي الرئيس المصري الأسبق، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك أثناء إحدى جلسات محاكمته، عصر الاثنين.

ودفن جثمان محمد مرسي فجر الثلاثاء، في القاهرة، وأقيمت مراسم الدفن في حضور أفراد أسرته ومحاميه.