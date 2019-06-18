نجل مرسي يكشف تفاصيل دفن والده.. ويتهم النظام المصري بـ"القتل البطيء"

مرسي.. كل ما تريد معرفته من وصوله للرئاسة حتى موته بالقفص

القاهرة، مصر (CNN)-- اتهم عبدالله مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي توفي الإثنين خلال جلسة محاكمته، السلطات المصرية بـ"القتل البطيء" لوالده، وسط تقارير من منظمات حقوقية عن سوء معاملة مرسي خلال سجنه، وهو ما نفته السلطات المصرية.

وقال عبدالله مرسي، في تصريحات لـCNN، إن والده قضى سنوات السجن "في حصار وعزلة تامة لا يلتقي أحدا قط... لقد اشتكى أكثر من مرة إلى هيئة المحكمة من تعرض حياته للخطر وأنه يحتاج إلى رعاية طبية، لكنه حُرم من ذلك".

وأضاف: "بالطبع هناك شبهة جنائية ضد هذا النظام القمعي وأجهزته الأمنية. كل هذه الأفعال تمثل جريمة قتل بطيء تم إنهائها أمس".

جدير بالذكر أن CNN طلبت تعليقا من الحكومة المصرية لكنها لم تحصل على رد بعد.

وتحدث عبدالله مرسي عن دفن والده، قائلا إنه جرى دفنه، فجر الثلاثاء، في مقبرة بجوار قيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين، في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

وأضاف أن مراسم غُسل مرسي جرت في مستشفى سجن طرة بحضور أبناء مرسي الثلاثة ومحاميه عبدالمنعم عبدالمقصود، وبعدها أدوا صلاة الجنازة في مسجد السجن، بحلول الساعة الخامسة فجرا.

وأوضح عبدالله مرسي أن السلطات المصرية رفضت طلب دفن مرسي بمقابر العائلة في قريته بحسب وصيته، لكنه قال إن أسرة مرسي لم تمانع لأن مقابر الإخوان المسلمين بمدينة نصر "مكان جيد"، مضيفا: "لقد كانوا أصدقائه ورفاقه في رحلة كفاح طويلة".