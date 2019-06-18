واشنطن تقرر إرسال 1000 جندي ومعدات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة سترسل ألف جندي أمريكي إضافي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط وسط توترات مع إيران.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، في بيان، إن القرار جاء استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية بإرسال قوات إضافية، ونصيحة من رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض، مضيفا أنه أمر بإرسال 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية لمواجهة التهديدات الجوية والبرية والبحرية في الشرق الأوسط.

واعتبر شاناهان في بيانه أن الهجمات الإيرانية الأخيرة، في إشارة إلى استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان قبل نحو أسبوع، تؤكد صحة المعلومات الموثوقة بشأن السلوك العدائي من قبل إيران والمجموعات الموالية لها التي تهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع مع إيران ".

وجاء هذا الإعلان قبل وقت قصير من إصدار البنتاغون مجموعة مفصلة من الصور التي قال إنها أظهرت أن القوارب الإيرانية كانت تزيل لغماً من إحدى ناقلتي النفط اللتان تعرضتا للهجوم في خليج عمان في 13 يونيو حزيران الجاري.

وتابع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، بحسب البيان، "يتم اتخاذ الإجراء اليوم لضمان سلامة أفرادنا العسكريين العاملين في جميع أنحاء المنطقة وحماية مصالحنا الوطنية"، "سنستمر في مراقبة الموقف بجدية وإجراء تعديلات على مستويات القوة حسب الضرورة بالنظر إلى تقارير المخابرات والتهديدات الموثوقة".

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين، لـCNN إن النشر الجديد للقوات الأمريكية سوف يشمل الطائرات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع والدفاع الصاروخي لحماية القوات الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط.

تأتي أنباء نشر القوات الإضافية الجديدة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن وزير الخارجية مايك بومبو سيسافر، الثلاثاء، إلى مركز القيادة الذي يشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية، إن إدارة ترامب تدرس القيام بعمل عسكري، في خياراتها للتعامل مع إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا ترغب في الحرب مع إيران.