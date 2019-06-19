"بكاء بحرقة" على مرسي.. تداول واسع لردة فعل المنصف المرزوقي على الهواء

مرسي.. كل ما تريد معرفته من وصوله للرئاسة حتى موته بالقفص

فيديو يلخص 5 سنوات من عمر مصر بذكرى يناير: من سجن مبارك إلى سجن مرسي.. مجدداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، وردة فعله على وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي.

مقطع الفيديو جاء في مقابلة للمرزوقي مع قناة الجزيرة، حيث سأل المذيع: "إذا أردت أن ترثي الدكتور محمد مرسي من خلال شاشتنا ماذا تقول؟" ليجيب المرزوقي قائلا: "أقول يعني تقبلك الله في مثواك الأخير وبارك الله فيك لكل ما أعطيته لهذا الشعب وبارك الله فيك لصبرك وعفوا وغفرانا لأننا لم نستطع أن ننجدك أكثر مما أنجدناك.."

وأضاف المرزوقي: "أنا أتصور كل العذاب والألم الذي مررت به طيلة هذه السنوات السبع.." قبل أن يبدأ بالبكاء ويوقف كلامه.

وكان عبدالله مرسي، نجل محمد مرسي الذي توفي الإثنين خلال جلسة محاكمته، قد اتهم في تصريحات لـCNN السلطات المصرية بـ"القتل البطيء" لوالده، وسط تقارير من منظمات حقوقية عن سوء معاملة مرسي خلال سجنه، وهو ما نفته السلطات المصرية.

واثار مقطع الفيديو هذا تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها: