نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال حامد بعيدي نجاد، سفير إيران في بريطانيا، إن الأمور تتجه صوب مواجهة مباشرة للأسف، داعيا الإدارة الأمريكية إلى عدم التقليل من شأن عزم الإيرانيين على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة لبعيدي نجاد مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "تعلمون أن هناك دول في المنطقة وخارج المنطقة ممن استثمروا بقوة وبمليارات مليارات الدولارات لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول بصراع عسكري مع إيران، وبالحقيقة هم (هذه الدول) مصممة للغاية.."

وأضاف: "هناك عناصر في المنطقة وغيرها، يريدون تشكيل وضع تُسحب فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى صراع عسكري.. وهذا سيناريو حقيقي.."

وعن التهديدات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون حول مضيق هرمز وإغلاقه في حال قطعت إمدادات النفط الإيراني، قال بعيدي نجاد: "أولا يسيئون استخدام بيان للرئيس الإيراني ووزير الخارجية، نحن قلنا إذا لم يسمح لإيران بتصدير النفط من الخليج الفارسي فإننا سنتخذ إجراءات للتأكد من أن الدول الأخرى لا يمكنها فعل الأمر ذاته ولكننا لسنا في تلك المرحلة حاليا، والعقوبات هي أمر مختلف".

وتابع قائلا: "ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن لديها تقديرات ومعلومات استخباراتية، السؤال هنا على ماذا تستند هذه التقديرات؟ يمكن أن يكون لديك تقديرات وتكون لدي تقديرات وللناس في الشارع تقديرات أيضا، التقديرات يمكن الاعتماد عليها إن كانت تستند على حقائق وأدلة.. لم نواجه بأي نوع من الحقائق حتى الآن.."