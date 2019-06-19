مرسي.. كل ما تريد معرفته من وصوله للرئاسة حتى موته بالقفص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة نشرها عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موسى في تغريدته: "كان محمد مرسي رمزا لحكم الاخوان المسلمين لمصر لعام كامل لم يستطع أن يؤدي فيه كرئيس لكل المصريين.. سوف يحكم التاريخ على نتائج حكم الجماعة ورئيسها لهذا البلد الكبير.. اعتقد أنه سيكون حكما سلبيا.. رحمه الله وغفر له".

وتفاعل نشطاء على تويتر مع هذه التغريدة، وتداولوا مقاطع فيديو تظهر موسى في حوار مع عصام العريان، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي يخضع لمحاكمة في الوقت الحالي، وأنه كان يدعو لإطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك بعد تنحيه، وفقا لهم، وهو مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو تاريخ تصويره.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت عن وفاة مرسي خلال جلسة أمام المحكمة، في حين قال عبدالله مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق، قد اتهم في تصريحات لـCNN السلطات المصرية بـ"القتل البطيء" لوالده، وسط تقارير من منظمات حقوقية عن سوء معاملة مرسي خلال سجنه، وهو ما نفته السلطات المصرية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من ردود على تغريدة عمرو موسى: